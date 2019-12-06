Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Россия выступает за прекращение военных действий и возобновление диалога в Россия выступает за прекращение военных действий и возобновление диалога в Ливии , заявил глава российского МИД Сергей Лавров

"Мы не видим альтернативы мирному урегулированию внутриливийского конфликта, здесь необходим инклюзивный национальный диалог. Надежду вселил контакт между господином (главой правительства национального согласия Ливии Файезом) Сарраджем и господином (командующим ЛНА Халифой) Хафтаром. В феврале этого года в Абу-Даби они договорились о тех реформах, которые необходимо сделать, чтобы все ливийцы объединились. К сожалению, эти договоренности не были выполнены, и ситуация перешла в горячую фазу", - сказал Лавров на совестной пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы выступаем за прекращение военных действий и за то, чтобы был возобновлен диалог в полном соответствии с теми параметрами, которые согласованы в Совете Безопасности ООН . Надеемся, что усилия по созыву различных конференций, в том числе Берлинская сейчас обсуждается, они будут идти строго в русле решений Совета Безопасности", - отметил министр.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.