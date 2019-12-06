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Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров

17:25 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Россия выступает за прекращение военных действий и возобновление диалога в Ливии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы не видим альтернативы мирному урегулированию внутриливийского конфликта, здесь необходим инклюзивный национальный диалог. Надежду вселил контакт между господином (главой правительства национального согласия Ливии Файезом) Сарраджем и господином (командующим ЛНА Халифой) Хафтаром. В феврале этого года в Абу-Даби они договорились о тех реформах, которые необходимо сделать, чтобы все ливийцы объединились. К сожалению, эти договоренности не были выполнены, и ситуация перешла в горячую фазу", - сказал Лавров на совестной пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
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"Мы выступаем за прекращение военных действий и за то, чтобы был возобновлен диалог в полном соответствии с теми параметрами, которые согласованы в Совете Безопасности ООН. Надеемся, что усилия по созыву различных конференций, в том числе Берлинская сейчас обсуждается, они будут идти строго в русле решений Совета Безопасности", - отметил министр.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
3 декабря, 18:57
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Сергей ЛавровМИД РФЛивияРоссияВ мире
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