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Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
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РИА Новости

Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года

17:19 06.12.2019 (обновлено: 19:49 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Переговоры между Россией и Италией в формате встречи глав МИД и Минобороны пройдут в первые месяцы 2020 года, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Встреча с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым позволила нам перезапустить важнейшие инициативы, которые касаются следующего года, встреча в формате "2+2" пройдет в первые месяцы 2020 года", - заявил Ди Майо после переговоров с российским коллегой.
Источник в российской делегации позднее пояснил РИА Новости, что проведение встречи планируется в Москве.
"По логике очередности переговоры должны пройти в Москве", - заявил собеседник агентства, отметив, что стороны продолжают подготовку.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 16:55
Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
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