Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года

"Встреча с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым позволила нам перезапустить важнейшие инициативы, которые касаются следующего года, встреча в формате "2+2" пройдет в первые месяцы 2020 года", - заявил Ди Майо после переговоров с российским коллегой.