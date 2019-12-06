Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Переговоры между Россией и Италией в формате встречи глав МИД и Минобороны пройдут в первые месяцы 2020 года, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Встреча с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым позволила нам перезапустить важнейшие инициативы, которые касаются следующего года, встреча в формате "2+2" пройдет в первые месяцы 2020 года", - заявил Ди Майо после переговоров с российским коллегой.
Источник в российской делегации позднее пояснил РИА Новости, что проведение встречи планируется в Москве.
"По логике очередности переговоры должны пройти в Москве", - заявил собеседник агентства, отметив, что стороны продолжают подготовку.