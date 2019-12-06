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В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
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РИА Новости

В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку

17:17 06.12.2019 (обновлено: 18:04 06.12.2019)
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© Fotolia / deviddoСобака породы лабрадор
Собака породы лабрадор
© Fotolia / deviddo
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В британском городе Престон лабрадор спас хозяйку, которая после падения получила серьезные травмы, сообщил таблоид The Sun.
Женщина упала с лестницы у себя дома и не смогла самостоятельно встать или даже пошевелиться. Тогда 36-летняя британка дала команду своему псу Бентли привести ее дочь, которая в тот момент смотрела мультфильм в наушниках и не слышала криков матери.
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Встреча собаки и хозяйки после долгой разлуки растрогала соцсети
Лабрадор прибежал в комнату девочки, снял с нее наушники и, кусая за пижаму, притащил ее к матери. Затем он нашел мобильный телефон, с которого шестилетняя девочка позвонила в службу спасения. Пес не отходил от хозяйки до приезда медиков.
Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.
Как призналась женщина, она давно научила лабрадора приносить пиво из холодильника и мобильный телефон.
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ВеликобританияВ мире
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