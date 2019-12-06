В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В британском городе Престон лабрадор спас хозяйку, которая после падения получила серьезные травмы, сообщил таблоид The Sun

Женщина упала с лестницы у себя дома и не смогла самостоятельно встать или даже пошевелиться. Тогда 36-летняя британка дала команду своему псу Бентли привести ее дочь, которая в тот момент смотрела мультфильм в наушниках и не слышала криков матери.

Лабрадор прибежал в комнату девочки, снял с нее наушники и, кусая за пижаму, притащил ее к матери. Затем он нашел мобильный телефон, с которого шестилетняя девочка позвонила в службу спасения. Пес не отходил от хозяйки до приезда медиков.

Женщину госпитализировали с ушибами спины и позвоночника.