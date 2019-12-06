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Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
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РИА Новости

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

17:15 06.12.2019 (обновлено: 19:11 06.12.2019)
44994
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбщественный туалет в Московском метрополитене
Общественный туалет в Московском метрополитене
© РИА Новости / Антон Денисов
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Общественный туалет в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Ранее в социальных сетях появилась информация об обнаружении посетителем камеры видеонаблюдения в одном из туалетных комплексов на станции метро "Цветной бульвар".
"Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов", — рассказали в метрополитене.
Маленькая нужда в большом городе
28 ноября, 22:41
Маленькая нужда в большом городе: зачем нужно приложение про туалетыПроблема деликатная, но с ней непременно сталкивался каждый: на улице срочно нужно в туалет – где его искать?
Там отметили, что если в кабине обнаружатся забытые или оставленные вещи, то сигнал об этом немедленно поступит на станцию, и кабинку проверят.
В пресс-службе добавили, что на станции "Цветной бульвар" туалетный комплекс пока работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена.
"Когда камера будет подключена, она будет выезжать только после того, как посетитель покинул кабину, <…> чтобы удостовериться, что в кабине ничего не оставлено и туалетный модуль пригоден для дальнейшего посещения", — добавили в метро.
Нужное место: чем шокируют общественные туалеты в разных странах мира
© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанк

Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.

Туалет на холме в лагере рохинджа Балухали в Бангладеш
1 из 9

Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.

© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / Paul Keller / toilet tree

В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.

Туалет в Индии
2 из 9

В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.

CC BY 2.0 / Paul Keller / toilet tree
CC BY 2.0 / Gilgongo / Interesting public toilet

Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.

Общественный туалет в Японии
3 из 9

Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.

CC BY 2.0 / Gilgongo / Interesting public toilet
CC BY 2.0 / Astronomy Humor / Сhinese toilet

А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.

Общественный туалет в Китае
4 из 9

А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.

CC BY 2.0 / Astronomy Humor / Сhinese toilet
CC BY 2.0 / Spencer Means / /"Opera Toilet Bar Vienna"-- Public toilets in the U-Bahn (subway) station at the Vienna State Opera

В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.

Общественный туалет на станции метро рядом с Венской оперой
5 из 9

В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.

CC BY 2.0 / Spencer Means / /"Opera Toilet Bar Vienna"-- Public toilets in the U-Bahn (subway) station at the Vienna State Opera
CC BY 2.0 / bigbirds / so clean

Славится своими туалетами и Швейцария. Единственное, что несколько смущает неподготовленных посетителей в некоторых уборных, это врывающийся сразу после тебя в кабинку служитель с освежителем воздуха наперевес.

Общественный туалет на станции метро в Швейцарии
6 из 9

Славится своими туалетами и Швейцария. Единственное, что несколько смущает неподготовленных посетителей в некоторых уборных, это врывающийся сразу после тебя в кабинку служитель с освежителем воздуха наперевес.

CC BY 2.0 / bigbirds / so clean
CC BY 2.0 / Eric Kilby / Very modern public toilet

Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.

Общественный туалет на улице Стокгольма
7 из 9

Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.

CC BY 2.0 / Eric Kilby / Very modern public toilet
CC BY 2.0 / Don DeBold / Plaza de Cesar Chavez public toilet

В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".

Общественный туалет в США
8 из 9

В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".

CC BY 2.0 / Don DeBold / Plaza de Cesar Chavez public toilet
CC BY 2.0 / Chris Fithall / Tintinara Public Toilets Mural

Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.

Общественный туалет с граффити в Австралии
9 из 9

Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.

CC BY 2.0 / Chris Fithall / Tintinara Public Toilets Mural
1 из 9

Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.

© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
2 из 9

В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.

CC BY 2.0 / Paul Keller / toilet tree
3 из 9

Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.

CC BY 2.0 / Gilgongo / Interesting public toilet
4 из 9

А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.

CC BY 2.0 / Astronomy Humor / Сhinese toilet
5 из 9

В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.

CC BY 2.0 / Spencer Means / /"Opera Toilet Bar Vienna"-- Public toilets in the U-Bahn (subway) station at the Vienna State Opera
6 из 9

Славится своими туалетами и Швейцария. Единственное, что несколько смущает неподготовленных посетителей в некоторых уборных, это врывающийся сразу после тебя в кабинку служитель с освежителем воздуха наперевес.

CC BY 2.0 / bigbirds / so clean
7 из 9

Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.

CC BY 2.0 / Eric Kilby / Very modern public toilet
8 из 9

В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".

CC BY 2.0 / Don DeBold / Plaza de Cesar Chavez public toilet
9 из 9

Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.

CC BY 2.0 / Chris Fithall / Tintinara Public Toilets Mural
99381253053
Обсудить 20
МоскваМосковский метрополитенОбщество
Популярные комментарии
ФСБ следит за россиянами даже в туалетах... Это чтоб унитазы не свиснули?
6 декабря, 19:10
ПСПетр Симонов
9500016
А чо собс-но возмущаться? Не нравится - терпи до дома... Куда лучше, чем трупы вывозить. Единственный косяк, так это что честно не проинформировали пассажиров, что туалет под подобным контролем.
6 декабря, 17:48
Кузьма Кузьмич
1711008
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