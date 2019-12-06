Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее в социальных сетях появилась информация об обнаружении посетителем камеры видеонаблюдения в одном из туалетных комплексов на станции метро "Цветной бульвар".

"Действительно, все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов", — рассказали в метрополитене.

Там отметили, что если в кабине обнаружатся забытые или оставленные вещи, то сигнал об этом немедленно поступит на станцию, и кабинку проверят.

В пресс-службе добавили, что на станции "Цветной бульвар" туалетный комплекс пока работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена.