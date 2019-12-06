Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.
Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.
В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.
В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.
Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.
Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.
А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.
А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.
В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.
В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.
Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.
Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.
В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".
В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".
Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.
Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.
Традиционно ужасной кажется путешественникам организация туалетного вопроса в Азии. Общественных уборных там практически нет, а если они все же встречаются, то кажутся чудовищными – в связи с этим местные жители (да зачастую и сами туристы) предпочитают справлять нужду просто на улице.
В общественных уборных Индии, которые тоже оставляют желать лучшего, вы не найдете туалетной бумаги. Но там чаще всего будет присутствовать какая-нибудь емкость с водой для подмывания – ведро, бочка или просто пластиковая бутылка.
Гораздо лучше дела с общественными туалетами обстоят в более цивилизованных странах Азии, например, в Японии. Там их очень много – на улицах, на детских площадках, в парках и практически на каждой станции метро. Интересной особенностью является тот факт, что туалеты зачастую снабжены специальным электронным табло, на котором указывается число свободных кабинок.
А вот в Китае с городскими туалетами все несколько грустнее. Многие путешественники жалуются на то, что в них грязно и стоит неприятный запах. Кроме того, как правило, в Китае повсеместно распространены сквот-туалеты или, попросту говоря, дырки в полу.
В Европе с общественными туалетами, как правило, все хорошо. А некоторые из них являются практически настоящими произведениями искусства. Так, например, широко известен в узких кругах туалет рядом с Венской оперой, оформленный в соответствующем стиле. В нем, кстати, играют оперные арии.
Скандинавские общественные уборные известны своим минимализмом, высокой технологичностью и кристальной чистотой. При этом они могут, например, быть расписаны граффити, но все равно будут отмыты до блеска. В них всегда в наличии туалетная бумага, мыло и освежитель воздуха.
В США нет проблем с поиском общественного туалета – они есть практически везде, при этом зачастую бесплатны. Во всех таких заведениях обязательно наличествует туалетная бумага, мыло в специальном дозаторе, сушилка для рук или салфетки и гель для дезинфекции рук. При этом по наблюдениям путешественников, в американских публичных туалетах нет привычного россиянам "ершика".
Общественные туалеты в Австралии только бесплатные, обычно они более-менее чистые, в них есть туалетная бумага, мыло для рук и сушилки или бумажные полотенца. Не все подобные заведения работают круглосуточно, многие закрываются в конце рабочего дня или на ночь.