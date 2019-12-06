В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения перелез через забор детского сада на юго-западе Москвы и пытался попасть в его здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В Юго-Западном административном округе сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого гражданина, который в состоянии наркотического опьянения пытался проникнуть на территорию дошкольного учебного учреждения", - говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с детсада на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился охранник, который пояснил, что неизвестный перелез через забор и проник на территорию детского сада, после чего попытался попасть в здание.

При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина, тот вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно. На место была вызвана бригада медиков и полиция. По результатам экспресс-анализа было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении, отмечает ведомство.