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В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
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РИА Новости

В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор

17:09 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения перелез через забор детского сада на юго-западе Москвы и пытался попасть в его здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В Юго-Западном административном округе сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого гражданина, который в состоянии наркотического опьянения пытался проникнуть на территорию дошкольного учебного учреждения", - говорится в сообщении.
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Ведомство пояснило, что наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с детсада на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился охранник, который пояснил, что неизвестный перелез через забор и проник на территорию детского сада, после чего попытался попасть в здание.
При осмотре прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали подозрительного гражданина, тот вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно. На место была вызвана бригада медиков и полиция. По результатам экспресс-анализа было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении, отмечает ведомство.
Также было установлено, что 41-летний житель столицы ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
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