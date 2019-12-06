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Религия и мировоззрение
2019-12-06T18:49+0300
https://ria.ru/20191206/1562069500.html
Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
https://cdn22.img.ria.ru/images/155693/67/1556936732_0:65:3004:1755_1036x0_80_0_0_e01642342ba48456260f3c42f32a5516.jpg
РИА Новости

Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны

17:05 06.12.2019 (обновлено: 18:49 06.12.2019)
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© Gleb GaranichКрестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
© Gleb Garanich
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прекращение евхаристического общения с признавшими украинских раскольников является не "движением к самоизоляции", а "защитой Церкви от кощунства" и отстаиванием "чистоты канонического предания", говорится в распространенном заявлении Священного Синода Украинской православной церкви (УПЦ).
"Ложными и манипулятивными являются обвинения в адрес Украинской православной церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с не раскаявшимся раскольниками. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ.
В противном случае, отмечается в нем, "если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви". Такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом, отмечается в заявлении.
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
11 ноября, 16:13Религия и мировоззрение
Признание ПЦУ другими Церквами усилит гонения на УПЦ, считает эксперт
В УПЦ констатировали, что возникший кризис является "не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатами, но касается всего мирового православия - всех поместных православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой".
"Эта проблема имеет не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского патриарха как "первого без равных" в мировом православии, которого никогда не знала Православная церковь, и фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной поместной Церкви в Теле Церкви Христовой в частности", - заявил Синод.
Архиереи УПЦ напомнили, что один из базовых принципов канонического церковного права заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. "В связи с этим принятие некоторыми поместными Церквами в общение лиц, совершивших раскол в других поместных Церквях, которые не принесли за это покаяние и не имеют действительного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос о том, не является ли дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с раскольниками соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?" - говорится в заявлении.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Вчера, 17:04Религия и мировоззрение
Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
2011002
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Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьрелигия
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