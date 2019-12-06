Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Прекращение евхаристического общения с признавшими украинских раскольников является не "движением к самоизоляции", а "защитой Церкви от кощунства" и отстаиванием "чистоты канонического предания", говорится в распространенном заявлении Священного Синода Украинской православной церкви (УПЦ).

"Ложными и манипулятивными являются обвинения в адрес Украинской православной церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с не раскаявшимся раскольниками. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УПЦ.

В противном случае, отмечается в нем, "если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви". Такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом, отмечается в заявлении.

В УПЦ констатировали, что возникший кризис является "не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатами, но касается всего мирового православия - всех поместных православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой".

"Эта проблема имеет не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского патриарха как "первого без равных" в мировом православии, которого никогда не знала Православная церковь, и фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще и роли отдельной поместной Церкви в Теле Церкви Христовой в частности", - заявил Синод.

Архиереи УПЦ напомнили, что один из базовых принципов канонического церковного права заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. "В связи с этим принятие некоторыми поместными Церквами в общение лиц, совершивших раскол в других поместных Церквях, которые не принесли за это покаяние и не имеют действительного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос о том, не является ли дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с раскольниками соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?" - говорится в заявлении.