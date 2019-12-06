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Минобороны испытало спутник-инспектор
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РИА Новости

Минобороны испытало спутник-инспектор

17:04 06.12.2019
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минобороны России провело эксперимент по отделению малого спутника-инспектора, оценивающего состояние космической группировки РФ, от аппарата-носителя, сообщили в военном ведомстве.
"Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью эксперимента является продолжение работ по оценке техсостояния отечественных спутников.
"Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", - добавляется в сообщении.
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Минобороны 26 ноября сообщило о запуске на орбиту космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которого может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Его оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.
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Космос - РИА НаукаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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