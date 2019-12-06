Минобороны испытало спутник-инспектор

"Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы", - говорится в сообщении.

"Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", - добавляется в сообщении.

Минобороны 26 ноября сообщило о запуске на орбиту космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которого может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Его оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.