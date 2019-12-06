В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе завершилась в Вене, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры, на которых в том числе обсуждался вопрос судьбы объекта в иранском Фордо после возврата санкций США, продлились около трех часов.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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