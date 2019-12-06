РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T17:02+0300
https://ria.ru/20191206/1562069346.html
В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40862/55/408625596_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_a2e620b22af5d34be9a39aa671056de9.jpg
РИА Новости

В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД

17:02 06.12.2019
85
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе завершилась в Вене, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры, на которых в том числе обсуждался вопрос судьбы объекта в иранском Фордо после возврата санкций США, продлились около трех часов.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
3 декабря, 20:35
Рябков оценил перспективы сохранения СВПД
000011
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВенаИранВ мире
Рекомендуем
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
Мужчина с флагами Ирана
Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД
Павильон корпорации Росатом
Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым
Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
Вена
В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил США в деструктивных действиях по СВПД
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров пригласил главу МИД Италии посетить Россию
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН сменил помощника по правам человека
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния