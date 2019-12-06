Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике

По мнению певца, нужно "благодарить Бога" за то, что люди приходят на выступления и показывают свое уважение.

Павлиашвили подчеркнул, что благодарен всем слушателям, которые ценят его как человека.

"Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно", — подчеркнул певец.

Ранее Паулс сравнил поведение российских и латвийских слушателей. Он подчеркнул, что латыши дарят цветы после концерта менее навязчиво.

Позднее композитор в беседе с РБК добавил, что считает россиян отзывчивыми.