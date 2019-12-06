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Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
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РИА Новости

Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике

16:59 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сосо Павлиашвили
Певец Сосо Павлиашвили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Сосо Павлиашвили. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Навязчивость людей является чертой характера, заявил певец Сосо Павлиашвили в беседе с "360", комментируя ситуацию вокруг слов композитора Раймонда Паулса о российской публике.
По мнению певца, нужно "благодарить Бога" за то, что люди приходят на выступления и показывают свое уважение.
Павлиашвили подчеркнул, что благодарен всем слушателям, которые ценят его как человека.
"Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно", — подчеркнул певец.
Ранее Паулс сравнил поведение российских и латвийских слушателей. Он подчеркнул, что латыши дарят цветы после концерта менее навязчиво.
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Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист. Он написал музыку ко многим песням для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и другим.
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Пригожин объяснил, почему Паулс считает российскую публику навязчивой
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КультураШоу-бизнесЛайма ВайкулеРаймонд ПаулсЛатвияСосо ПавлиашвилиРоссия
Популярные комментарии
Российская публика не навязчивая, а благодарная и сердечная, а латышская - равнодушная и холодная как рыба.
6 декабря, 17:55
sentyabrina09
4700001
Это высказывание Паулса говорит о том, что Паулс, мягко говоря, недолюбливает российскую публику на национальной основе. А в душе он ненавидит русских.
6 декабря, 17:32
Евгений Гужов
2800102
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