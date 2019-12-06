Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Навязчивость людей является чертой характера, заявил певец Сосо Павлиашвили в беседе с "360", комментируя ситуацию вокруг слов композитора Раймонда Паулса о российской публике.
По мнению певца, нужно "благодарить Бога" за то, что люди приходят на выступления и показывают свое уважение.
Павлиашвили подчеркнул, что благодарен всем слушателям, которые ценят его как человека.
"Это не самые богатые люди, которые дарят цветы, поэтому я это берегу десятикратно", — подчеркнул певец.
Ранее Паулс сравнил поведение российских и латвийских слушателей. Он подчеркнул, что латыши дарят цветы после концерта менее навязчиво.
Позднее композитор в беседе с РБК добавил, что считает россиян отзывчивыми.
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист. Он написал музыку ко многим песням для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и другим.