Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные власти окажут содействие в восстановлении в Москве подворья Православной церкви в Америке (ПЦА) - храма XVII века в честь великомученицы Екатерины, сообщил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с предстоятелем ПЦА митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

"Я обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы город помог материально в осуществлении реставрации храма подворья. И сейчас обсуждение этой темы вошло в очень положительную стадию, и мне кажется, что скоро все согласования будут завершены, и город Москва сможет оказать помощь в реставрации подворья", - сказал патриарх на встрече с митрополитом Тихоном в своей Даниловской резиденции.

Первоиерарх ПЦА посещает Москву в связи с празднованием 25-летия открытия представительства этой Церкви в храме великомученицы Екатерины на Всполье.

В XVI веке в белильной слободе, устроенной царицей Анастасией Романовной, первой женой Ивана Грозного, была построена деревянная церковь в честь святой великомученицы Екатерины. В 1657 году церковь в документах уже значится каменной. В 1766-75 годах храм был перестроен - по указанию императрицы Екатерины II была воздвигнута церковь в стиле барокко. В 1931 году церковь была закрыта, ее колокольня разрушена, впоследствии в этом здании размещалось Центральное проектно-конструкторское бюро приборостроения. В начале 1980-х годов храм был частично отреставрирован, с внешней стороны, а в 1992 году возвращен верующим. Седьмого декабря 1994 года он был передан подворью ПЦА.

Православная церковь в Америке получила автокефалию (независимость) от Русской православной церкви в 1970 году, в следующем году будет торжественно отмечаться 50-летие предоставления автокефалии.