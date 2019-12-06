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Религия и мировоззрение
2019-12-06T16:56+0300
https://ria.ru/20191206/1562068992.html
Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/12/1559951285_0:263:2394:1610_1036x0_80_0_0_20723eedf20cad84771aba453c994711.jpg
РИА Новости

Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки

16:56 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные власти окажут содействие в восстановлении в Москве подворья Православной церкви в Америке (ПЦА) - храма XVII века в честь великомученицы Екатерины, сообщил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с предстоятелем ПЦА митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.
"Я обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы город помог материально в осуществлении реставрации храма подворья. И сейчас обсуждение этой темы вошло в очень положительную стадию, и мне кажется, что скоро все согласования будут завершены, и город Москва сможет оказать помощь в реставрации подворья", - сказал патриарх на встрече с митрополитом Тихоном в своей Даниловской резиденции.
Первоиерарх ПЦА посещает Москву в связи с празднованием 25-летия открытия представительства этой Церкви в храме великомученицы Екатерины на Всполье.
В XVI веке в белильной слободе, устроенной царицей Анастасией Романовной, первой женой Ивана Грозного, была построена деревянная церковь в честь святой великомученицы Екатерины. В 1657 году церковь в документах уже значится каменной. В 1766-75 годах храм был перестроен - по указанию императрицы Екатерины II была воздвигнута церковь в стиле барокко. В 1931 году церковь была закрыта, ее колокольня разрушена, впоследствии в этом здании размещалось Центральное проектно-конструкторское бюро приборостроения. В начале 1980-х годов храм был частично отреставрирован, с внешней стороны, а в 1992 году возвращен верующим. Седьмого декабря 1994 года он был передан подворью ПЦА.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 14:44Религия и мировоззрение
Глава РПЦ поблагодарил Православную церковь в Америке за поддержку УПЦ
Православная церковь в Америке получила автокефалию (независимость) от Русской православной церкви в 1970 году, в следующем году будет торжественно отмечаться 50-летие предоставления автокефалии.
"Празднование 25-летия подворья вашей Церкви в Москве как бы вводит нас во время, когда мы будем вспоминать очень важные даты в истории вашей Церкви и наших двусторонних отношений. На следующий год у нас и у вас будет отмечаться – и какие-то совместные мероприятия мы могли бы продумать - 50-летний юбилей автокефалии Американской православной церкви, а также - 50-летие канонизации преподобного Германа Аляскинского", - сказал патриарх, обращаясь к митрополиту Тихону.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей Собянинрелигия
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