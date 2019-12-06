Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
В момент, когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Глава государства обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. "Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу", - пошутил Путин на немецком. Немного подождав, он продолжил свое вступительное слово уже на русском языке.
Также в самом начале своего выступления Путин на немецком пообщался с другим участником беседы.