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Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
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РИА Новости

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

16:56 06.12.2019 (обновлено: 18:35 06.12.2019)
18504
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
В момент, когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Глава государства обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. "Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу", - пошутил Путин на немецком. Немного подождав, он продолжил свое вступительное слово уже на русском языке.
Также в самом начале своего выступления Путин на немецком пообщался с другим участником беседы.
Заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии
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126812718
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Владимир ПутинГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Горжусь нашим президентом. Молодец!
6 декабря, 21:03
Просто Бот
12000321
На родной перешёл)
7 декабря, 01:47
ggnr5121
691905
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