Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

В момент, когда российский лидер начал вступительное слово, у одного из участников произошла заминка с переводом. Он обратился к Путину, на что тот быстро отреагировал, перейдя на немецкий язык. Глава государства обратился к участнику, тот в ответ засмеялся. "Ладно, потом... Ничего интересного я не расскажу", - пошутил Путин на немецком. Немного подождав, он продолжил свое вступительное слово уже на русском языке.