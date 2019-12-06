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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
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РИА Новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек

16:49 06.12.2019 (обновлено: 16:55 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В среду в Одесском колледже экономики произошел пожар. По состоянию на пятницу открытого огня не наблюдается, продолжается тушение отдельных очагов тления конструкций здания. Сообщалось о двух погибших, 32 пострадавших и 13 пропавших без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает две версии возгорания - неисправность электрооборудования и умышленный поджог.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
11:09
В Одессе нашли живым одного из пропавших при пожаре в колледже
"Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.
По данным полиции, таким образом по состоянию на 15.30 (16.30 мск) в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12 продолжаются.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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