Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном работу конституционного комитета, стороны высказались за налаживание плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и временных ограничений, сообщил МИД РФ.
"Было выражено общее мнение в пользу содействия налаживанию устойчивого и плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и навязывания временных ограничений для выработки ими таких консолидированных предложений по конституционной реформе, которые пользовались бы максимально широкой поддержкой со стороны сирийского народа", - говорится в сообщении ведомства.
"Состоялся обмен мнениями по положению дел в Конституционном комитете после его запуска и по итогам двух сессий редакционной комиссии в Женеве", - сообщил МИД РФ.
Также участники встречи обсудили подготовку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая намечена на 10-11 декабря в Нур-Султане.
Переговоры Лаврова и Педерсена прошли в пятницу в Риме на полях международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".