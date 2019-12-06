Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии

"Было выражено общее мнение в пользу содействия налаживанию устойчивого и плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и навязывания временных ограничений для выработки ими таких консолидированных предложений по конституционной реформе, которые пользовались бы максимально широкой поддержкой со стороны сирийского народа", - говорится в сообщении ведомства.