РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T16:47+0300
https://ria.ru/20191206/1562068432.html
Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156205/96/1562059668_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0515e80529a1f4c43f4d7374bda33025.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии

16:47 06.12.2019
23
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном работу конституционного комитета, стороны высказались за налаживание плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и временных ограничений, сообщил МИД РФ.
"Было выражено общее мнение в пользу содействия налаживанию устойчивого и плодотворного диалога между сирийцами без внешнего вмешательства и навязывания временных ограничений для выработки ими таких консолидированных предложений по конституционной реформе, которые пользовались бы максимально широкой поддержкой со стороны сирийского народа", - говорится в сообщении ведомства.
"Состоялся обмен мнениями по положению дел в Конституционном комитете после его запуска и по итогам двух сессий редакционной комиссии в Женеве", - сообщил МИД РФ.
Также участники встречи обсудили подготовку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая намечена на 10-11 декабря в Нур-Султане.
Переговоры Лаврова и Педерсена прошли в пятницу в Риме на полях международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
16:42Война в Сирии
Лавров встретился с главой МИД Израиля
010000
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровМИД РФСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что Россия и Украина найдут приемлемые решения по газу
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Россия обеспечивает более трети потребности Германии в энергоносителях
Заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии
Немецкий бизнес надеется на снятие санкций с России
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комиссия СЕ: вопрос Крыма не должен влиять на полномочия делегации РФ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавии рано подавать заявку на вступление в Евросоюз, заявил Кику
Уборка картофеля
В Омске дорожную яму засыпали картошкой
Родион Мирошник
В ЛНР оценили идею совместного патрулирования с Нацгвардией Украины
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Колосья пшеницы
Россия собрала 75 миллионов тонн пшеницы в 2019 году
Посетители у стенда Россия в XXI веке
Путин рассказал о достижениях российской экономики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе
Лавров пообщался с Чавушоглу на полях заседания СМИД ОБСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
16:40В Турции объяснили покупку российских С-400
16:38Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий
16:34Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов
16:34Владимирская чиновница, советовавшая медикам мыть полы, уволилась
Лента новостейМолния