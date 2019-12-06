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В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
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РИА Новости

В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания

16:44 06.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Кровля обрушилась в результате возгорания административного здания в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Административное здание на улице Радищева, в котором располагаются офисы нескольких компаний, загорелось вечером в пятницу на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По данным спасательного ведомства, огнем охвачены последний этаж трехэтажного здания и крыша.
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
"Произошло обрушение кровли здания. Есть угроза распространения пламени на соседние строения. Создан штаб пожаротушения для координирования действий огнеборцев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП создано два участка тушения. К ликвидации пожара привлечены 84 человека личного состава, 25 единиц пожарно-спасательной техники.
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