Лавров встретился с главой МИД Израиля

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Исраэлем Кацем ситуацию в Сирии и палестино-израильское урегулирование, сообщил МИД РФ.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на текущую ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении ведомства.

Также министры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в контексте подготовки визита президента России Владимира Путина в Израиль в январе 2020 года, также они подтвердили настрой на продолжение активного политического диалога.