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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T16:42+0300
https://ria.ru/20191206/1562068111.html
Лавров встретился с главой МИД Израиля
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/44/1562004404_0:303:3104:2048_1036x0_80_0_0_05a4f07fd4320a2ff610ec522254c194.jpg
РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Израиля

16:42 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Исраэлем Кацем ситуацию в Сирии и палестино-израильское урегулирование, сообщил МИД РФ.
"Состоялся также обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на текущую ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении ведомства.
Также министры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений в контексте подготовки визита президента России Владимира Путина в Израиль в январе 2020 года, также они подтвердили настрой на продолжение активного политического диалога.
Встреча прошла в пятницу в Риме на полях международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
14:03Война в Сирии
Лавров встретился с Педерсеном в Риме
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Война в СирииИсраэль КацСергей ЛавровМИД РФМИД Израиля‎РоссияИзраильВ мире
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