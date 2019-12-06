В Турции объяснили покупку российских С-400

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С-400 не является политическим вопросом. Об этом сообщило агентство Askanews.
По его словам, Анкара обращалась к Вашингтону и Парижу с просьбой продать системы ПВО, однако получила отказ.
"Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим", - отметил дипломат на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что в будущем Турция намерена закупить новую партию систем противоракетной обороны. Глава МИД допустил, что Анкара вновь может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО опять откажут.
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3 декабря, 16:43Песков прокомментировал ситуацию с поставками С-400 Турции