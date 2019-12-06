В Турции объяснили покупку российских С-400

По его словам, Анкара обращалась к Вашингтону и Парижу с просьбой продать системы ПВО, однако получила отказ.

"Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим", - отметил дипломат на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.