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В Турции объяснили покупку российских С-400
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РИА Новости

В Турции объяснили покупку российских С-400

16:40 06.12.2019 (обновлено: 16:51 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С-400 не является политическим вопросом. Об этом сообщило агентство Askanews.
По его словам, Анкара обращалась к Вашингтону и Парижу с просьбой продать системы ПВО, однако получила отказ.
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"Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим", - отметил дипломат на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что в будущем Турция намерена закупить новую партию систем противоракетной обороны. Глава МИД допустил, что Анкара вновь может приобрести российские С-400, если союзники по НАТО опять откажут.

Поставки С-400

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы полностью введут в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
Дмитрий Песков
3 декабря, 16:43
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Мевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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