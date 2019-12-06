Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов

"Сегодня необходимо нацелить систему государственного регулирования в образовании на стимулирование внедрения инноваций, на повышение качества и конкурентоспособности образования. Действующая система регулирования решению этих задач не способствует, она чрезмерна и формальна. В связи с этим считаю, что инициатива Рособрнадзора заслуживает поддержки", - сказал Кузьминов, слова которого приводит пресс-служба ВШЭ.