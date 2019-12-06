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Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов
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РИА Новости

Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов

16:34 06.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРектор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ректор НИУ Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что инициатива Рособрнадзора о возможной замене аккредитации вузов на систему оценки качества подготовки студентов заслуживает поддержки, поскольку действующая система "чрезмерна и формальна".
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил отмену аккредитации вузов и введение взамен системы оценки качества подготовки студентов.
"Сегодня необходимо нацелить систему государственного регулирования в образовании на стимулирование внедрения инноваций, на повышение качества и конкурентоспособности образования. Действующая система регулирования решению этих задач не способствует, она чрезмерна и формальна. В связи с этим считаю, что инициатива Рособрнадзора заслуживает поддержки", - сказал Кузьминов, слова которого приводит пресс-служба ВШЭ.
Он также отметил, что в системе высшего образования завершился этап "расчистки рынка от недобросовестных программ" и что эта шедшая несколько лет работа Рособрнадзора была успешной.
Проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор Дмитрий Арсеньев
2 февраля 2016, 12:21
Профессор СПбПУ: международная аккредитация работает на репутацию вузаТри программы двойных дипломов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили международную аккредитацию.
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Сергей КравцовЯрослав КузьминовРособрнадзорВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
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