Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ректор НИУ Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что инициатива Рособрнадзора о возможной замене аккредитации вузов на систему оценки качества подготовки студентов заслуживает поддержки, поскольку действующая система "чрезмерна и формальна".
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов допустил отмену аккредитации вузов и введение взамен системы оценки качества подготовки студентов.
"Сегодня необходимо нацелить систему государственного регулирования в образовании на стимулирование внедрения инноваций, на повышение качества и конкурентоспособности образования. Действующая система регулирования решению этих задач не способствует, она чрезмерна и формальна. В связи с этим считаю, что инициатива Рособрнадзора заслуживает поддержки", - сказал Кузьминов, слова которого приводит пресс-служба ВШЭ.
Он также отметил, что в системе высшего образования завершился этап "расчистки рынка от недобросовестных программ" и что эта шедшая несколько лет работа Рособрнадзора была успешной.