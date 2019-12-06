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Владимирская чиновница, советовавшая медикам мыть полы, уволилась
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РИА Новости

Владимирская чиновница, советовавшая медикам мыть полы, уволилась

16:34 06.12.2019
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© Фото : Администрация Владимирской областиВрио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова
Врио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова
© Фото : Администрация Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, запомнившаяся скандальным советом медикам самим провести уборку в больнице, увольняется из администрации региона, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.
Общественный резонанс вызвали слова Чекуновой в январе. Тогда чиновница провела совещание с коллективом больницы в Струнино, на которую люди жаловались президенту России Владимиру Путину. На встрече Чекунова обратила внимание медиков, что в больнице "пороги не чищены", "регистратура с решеткой", "не политые цветы", и посоветовала медикам "начать с себя", помыть полы и провести в больнице уборку. Через неделю после того, как история вызвала резонанс, Чекунова с коллегами и волонтерами провела субботник в больнице в Струнино, поучаствовав в покраске дверей и окон.
По словам Петровой, губернатор отозвал из Заксобрания региона направленную на утверждение кандидатуру первого вице-губернатора по социальной политике. "Причиной послужило предстоящее увольнение кандидата на этот пост - врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой. Марина Анатольевна подала заявление об увольнении по собственной инициативе. Последним днем ее работы в администрации Владимирской области станет 9 декабря", - написала пресс-секретарь.
Она отметила, что за год работы Чекунова успела внести "социально значимые изменения" в госпрограммы по здравоохранению и образованию, в документы, регулирующие защиту прав детей из многодетных семей и детей-инвалидов.
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"Она выступила инициатором программы по профподготовке и переподготовке предпенсионеров-медиков с целью их возвращения в профессию. Аналогов этой программы, необходимой для обеспечения области медицинскими кадрами, в России, насколько мне известно, нет", - указала Петрова.
Как отмечается в сообщении, Чекунова систематизировала финансирование социальной сферы в регионе, впервые был подготовлен реестр объектов культурного наследия, составлен полный перечень объектов образования и культуры с подробными справками, позволяющими планировать их ремонт и материально-техническое оснащение.
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