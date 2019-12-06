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Ракету "Протон" для запуска спутников "Экспресс" отправили на Байконур
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РИА Новости

Ракету "Протон" для запуска спутников "Экспресс" отправили на Байконур

16:34 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" для запуска двух телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отправлена на космодром Байконур, сообщил Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса).
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников планируется на 30 марта.
"На космодром Байконур отправлены блоки ракеты-носителя "Протон-М" и головной обтекатель для кластерного запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Земля
15 января, 01:05РИА Наука
Источник рассказал о создании военной космической системы связи "Благовест"
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева в интересах предприятия "Космическая связь", будут выведены на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) и размещены в точках 80 градусов и 103 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Хочу стать космонавтомПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаГКНПЦ имени М. В. Хруничева
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