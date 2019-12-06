Ракету "Протон" для запуска спутников "Экспресс" отправили на Байконур

"На космодром Байконур отправлены блоки ракеты-носителя "Протон-М" и головной обтекатель для кластерного запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева в интересах предприятия "Космическая связь", будут выведены на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) и размещены в точках 80 градусов и 103 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.