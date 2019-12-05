Источник: запуск двух спутников "Экспресс" планируется в конце марта

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечается вывести на орбиту 30 марта ракетой-носителем Российские телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечается вывести на орбиту 30 марта ракетой-носителем "Протон-М" космодрома Байконур , сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В октябре генеральный директор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров сказал, что запуск "Экспрессов", планировавшийся в конце 2019 года, отложен на начало 2020 года. В сентябре другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что старт перенесен на весну 2020 года.

"Доставка спутников на космодром Байконур планируется во второй половине февраля, запуск - на 30 марта", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости эту информацию.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева в интересах "Космической связи", будут выведены на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) и размещены в точках 80 градусов и 103 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.