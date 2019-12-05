Источник: запуск двух спутников "Экспресс" планируется в конце марта

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" намечается вывести на орбиту 30 марта ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В октябре генеральный директор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров сказал, что запуск "Экспрессов", планировавшийся в конце 2019 года, отложен на начало 2020 года. В сентябре другой источник РИА Новости в отрасли сообщил, что старт перенесен на весну 2020 года.
"Доставка спутников на космодром Байконур планируется во второй половине февраля, запуск - на 30 марта", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева в интересах "Космической связи", будут выведены на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) и размещены в точках 80 градусов и 103 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
В настоящее время орбитальная группировка компании "Космическая связь" состоит из 11 космических аппаратов. В 2026 году она будет насчитывать 18 спутников, включая 14 на геостационарной орбите и 4 на высокоэллиптической орбите. Для этого, с учетом выхода из строя старых спутников, планируется запустить 11 новых аппаратов ("Экспресс-80", -103, -АМУ3, -АМУ7, -АМУ4, -АМУ5, -АМУ6, -РВ1, -РВ2, -РВ3, -РВ4).