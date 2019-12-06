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Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
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РИА Новости

Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве

16:27 06.12.2019
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва и Джакарта обсудили развитие взаимовыгодного экономического партнерства и обмен опытом городского управления и договорились о сотрудничестве в 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Отмечается, что делегация правительства Москвы совместно с министерством экономического развития РФ и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ посетила с деловым визитом Джакарту, столицу Индонезии, со 2 по 5 декабря.
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В рамках этой поездки 3 декабря глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин встретился с заместителем председателя торгово-промышленной палаты Джакарты по международному сотрудничеству Татьяной Сутарой и с чрезвычайным и полномочным послом России в Индонезии Людмилой Воробьевой.
Отмечается, что в тот же день в рамках деловой программы состоялся бизнес-диалог "Moscow-Jakarta: Building Bridges" ("Москва-Джакарта: Мост дружбы").
"Ключевыми темами конференции стали вопросы внедрения современных технологий в городское управление, презентация опыта Москвы и других российских городов в реализации концепции "умный город", перспективы российско-индонезийского торгово-экономического сотрудничества и других совместных проектов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данное мероприятие выступило площадкой для диалога официальных лиц и представителей бизнеса Москвы и Джакарты с целью развития взаимовыгодного экономического партнерства и обмена опытом городского управления.
"Москва и Джакарта очень похожи друг на друга. За последнее десятилетие мы прошли период трансформации, превратившись в суперсовременные, конкурентоспособные мегаполисы. Москва открыта для обмена технологиями и культурного обмена. В парке "Красная Пресня" уже 4 года подряд проходит Индонезийский фестиваль. Мы приглашаем Джакарту присоединиться к нам и изучить опыт Москвы", - приводит пресс-служба слова Черёмина.
Также отмечается, что 3 декабря в мэрии Джакарты прошла встреча российского министра с губернатором Джакарты Анисом Басведаном. В ходе встречи была подписана программа сотрудничества между Москвой и Джакартой на 2020-2022 годы.
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Вечером правительство Москвы устроило официальный прием для индонезийских коллег с открытием фотовыставки, посвященной Москве.
"Россию и Индонезию традиционно связывают тёплые дружественные отношения. По итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается рост около 1% в товарообороте двух столиц. Первые официальные контакты и переговоры между руководством российской и индонезийской столицы произошли в 2000 годах, однако столь обширная презентация экономики города Москвы в Джакарте была представлена впервые", - говорится в сообщении.
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Министерство экономического развития РФСергей ЧереминРоссияИндонезияВ мире
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