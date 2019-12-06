Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве

"Москва и Джакарта очень похожи друг на друга. За последнее десятилетие мы прошли период трансформации, превратившись в суперсовременные, конкурентоспособные мегаполисы. Москва открыта для обмена технологиями и культурного обмена. В парке "Красная Пресня" уже 4 года подряд проходит Индонезийский фестиваль. Мы приглашаем Джакарту присоединиться к нам и изучить опыт Москвы", - приводит пресс-служба слова Черёмина.