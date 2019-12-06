В Омской области нашли "озеро" из крови

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Видео опубликовал в своем Instagram местный житель, по его словам, в этом месте стоит невыносимый запах.
"Около 30-40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли", — говорится в посте.
Ранее в СМИ появилась информация о несанкционированном складировании биологических отходов в Калачинском районе.
В Главном управлении ветеринарии Омской области порталу "BK55" заявили, что ответственность за это понесет предприятие, занимающееся убоем скота.
В ведомстве отметили, что отходы утилизировали. Специалисты не обнаружили на месте скотомогильника возбудителей особо опасных инфекций.