Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Как отмечают авторы публикации, особую опасность представляют пуски с самолетов, поскольку это увеличивает дистанцию использования "Кинжала".
Издание также подчеркивает, что радиус поражения российских комплексов охватывает не только Польшу, но и большую часть американских военных объектов в Западной Европе.
"Использование таких ракет в сочетании с другими средствами, например, более медленными маневрирующими ракетами, движущимися чуть выше земли, увеличивает шансы взломать даже развитую противовоздушную оборону", - отмечает Defence24.pl.
Издание называет появление этой системы важным шагом на пути к расширению российского ударного потенциала. Авторы статьи заявили, что теперь в ответ на российские " Кинжалы" НАТО нужно не только разработать и внедрить системы, способные противостоять подобному оружию, но и создать собственные аналогичные комплексы.
Комплексы "Кинжал"
Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.
Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Уже в 2017 году "Кинжалы" поступили на вооружение российских ВКС.
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