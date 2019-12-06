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Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным
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РИА Новости

Мосгорсуд признал заочный арест журналиста "Росбалта" Шварева законным

16:21 06.12.2019 (обновлено: 16:31 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Тверского суда оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.
В ноябре Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Адвокат Игорь Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он и не скрывает, что находится в Латвии.
В свою очередь главред "Росбалта" Николай Ульянов рассказал РИА Новости, что агентство пытается помочь своему сотруднику в сложившейся ситуации. Сам Шварев в беседе с РИА Новости отметил, что обвиняется в вымогательстве и создании организованной преступной группы. По его словам, данное обвинение объединено с первым уголовным делом о клевете. Вину журналист не признает и считает, что доказательства были сфальсифицированы, чтобы санкционировать уголовное дело и воспрепятствовать его профессиональной деятельности.
Росбалт
18 апреля, 15:42
Представитель ОБСЕ прокомментировал обыски в редакции "Росбалта"
В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Весной у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУСК по Москве, где указывается о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства. Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
В зале пресс-конференций информационного агентства Росбалт
7 июня, 12:57
Журналист "Росбалта" подал заявление в СК на действия полиции
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РосбалтАлишер УсмановМоскваЛатвияПроисшествия
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