Немецкий бизнес надеется на снятие санкций с России

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Представители немецкого бизнеса пожелали удачи президенту РФ Представители немецкого бизнеса пожелали удачи президенту РФ Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате" , которая состоится 9 декабря в Париже, и выразили надежду, что подвижки в конфликте на Украине могут стать ключом к отмене санкций.

"Через три дня состоится встреча в нормандском формате, мы желаем вам, уважаемый господин президент, чтобы все прошло успешно и наконец-то был проложен путь к миру на Украине", - заявила на встрече Путина с представителя немецкого бизнеса заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер.

Он отметила, что немецкий бизнес связывает с нормандской встречей большие надежды.

По словам Клаас-Мюльхойзер, подвижки в украинском конфликте могут стать ключом к отмене взаимных санкций. "Мы всегда придерживались позиции, согласно которой ЕС не нужно ждать полной реализации минских соглашений для отмены санкций, нужно отменять пошагово… Мы надеемся, что после встреч в Париже может быть начата отмена санкций, потому как миллиарды, которые теряются из-за санкций, их можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности нашего континента", - добавила она.

Она также отметила, что если страны Европейского континента не преодолеют политическую напряженность, то это повлечет экономическое отставание от США и Китая.

"Если не получится преодолеть политическую напряженность, мы, безусловно, не реализуем большой потенциал экономического сотрудничества на континенте и отстанем от США и Китая, к сожалению мы действительно потеряли время", - сказала бизнесмен.

Клаас-Мюльхойзер отметила, что немецкий бизнес хотел бы внести и свой вклад в реализацию Минских соглашений.