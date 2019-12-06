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Немецкий бизнес надеется на снятие санкций с России
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РИА Новости

Немецкий бизнес надеется на снятие санкций с России

16:18 06.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии
Заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Представители немецкого бизнеса пожелали удачи президенту РФ Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже, и выразили надежду, что подвижки в конфликте на Украине могут стать ключом к отмене санкций.
"Через три дня состоится встреча в нормандском формате, мы желаем вам, уважаемый господин президент, чтобы все прошло успешно и наконец-то был проложен путь к миру на Украине", - заявила на встрече Путина с представителя немецкого бизнеса заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер.
Он отметила, что немецкий бизнес связывает с нормандской встречей большие надежды.
По словам Клаас-Мюльхойзер, подвижки в украинском конфликте могут стать ключом к отмене взаимных санкций. "Мы всегда придерживались позиции, согласно которой ЕС не нужно ждать полной реализации минских соглашений для отмены санкций, нужно отменять пошагово… Мы надеемся, что после встреч в Париже может быть начата отмена санкций, потому как миллиарды, которые теряются из-за санкций, их можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности нашего континента", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
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Она также отметила, что если страны Европейского континента не преодолеют политическую напряженность, то это повлечет экономическое отставание от США и Китая.
"Если не получится преодолеть политическую напряженность, мы, безусловно, не реализуем большой потенциал экономического сотрудничества на континенте и отстанем от США и Китая, к сожалению мы действительно потеряли время", - сказала бизнесмен.
Клаас-Мюльхойзер отметила, что немецкий бизнес хотел бы внести и свой вклад в реализацию Минских соглашений.
"Мы хотели бы со стороны бизнеса тоже внести вклад в достижении реализации Минских соглашений, и поэтому мы запустили инициативу по европейскому Пакту стабильности и роста для Украины для того, чтобы создать новые перспективы развития людям в кризисном, конфликтном регионе", - сказала она, попросив поддержать это предложение.
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 18:02
США расширили санкции в отношении России
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"Нормандская четверка"Владимир ПутинГерманияРоссияСШАВ мире
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