В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю.
"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины четверо защитников республики погибли, один получил ранения", - сказал Басурин.