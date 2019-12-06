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В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ

16:16 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю.
"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины четверо защитников республики погибли, один получил ранения", - сказал Басурин.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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