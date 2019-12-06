В Екатеринбурге загорелось административное здание

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Происходит горение в помещениях третьего этажа и на кровле административного здания на улице Радищева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. "Сведения об эвакуировавшихся уточняются", - добавил представитель ведомства.

По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 82 человека и 25 единиц техники.