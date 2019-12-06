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В Екатеринбурге загорелось административное здание
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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелось административное здание

16:15 06.12.2019 (обновлено: 16:30 06.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение в помещениях третьего этажа и на кровле административного здания на улице Радищева", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. "Сведения об эвакуировавшихся уточняются", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 82 человека и 25 единиц техники.
Как уточнило ГУМЧС по Свердловской области, "быстрому распространению пламени способствует сильный ветер", информации о пострадавших не поступало.
Сотрудники МЧС
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