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Туризм
2019-12-06T23:26+0300
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Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей
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РИА Новости

Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

23:26 06.12.2019
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© AP Photo / Wilfredo LeeПригород Майами Майами-Бич, США
Пригород Майами Майами-Бич, США
© AP Photo / Wilfredo Lee
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Исследовательская компания назвала города в разных странах, где туристов больше, чем местных жителей, сообщает Daily Mail.
Эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и рассчитали количество приезжих на 100 местных жителей.
Лидеры списка – Майами, где на сотню горожан приходится 1641 гость, и Лас-Вегас, в котором это соотношение 100 к 993. В Дубае число отдыхающих почти в шесть раз превышает местное население. В Эдинбурге это соотношение — 100 к 445, в Дублине – 100 к 427, в Гонконге — 100 к 398, а в Сан-Франциско — 100 к 392.
Замыкают десятку мегаполисов, где туристов в разы больше, чем местных, Вена (100 к 329) и Сингапур (100 к 316).
Москва в этом списке оказалась на 38 строке: на 100 горожан приходится 43 гостя столицы.
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