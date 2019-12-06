Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

Лидеры списка – Майами, где на сотню горожан приходится 1641 гость, и Лас-Вегас, в котором это соотношение 100 к 993. В Дубае число отдыхающих почти в шесть раз превышает местное население. В Эдинбурге это соотношение — 100 к 445, в Дублине – 100 к 427, в Гонконге — 100 к 398, а в Сан-Франциско — 100 к 392.