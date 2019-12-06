В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Турция нуждается в большем количестве систем противоракетной обороны и будет рассматривать их закупку не у союзников из НАТО , поскольку не может получить их у альянса, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

"Только по техническим причинам я вынужден закупать системы ПВО у кого-то еще, раз я не могу получить их у своих союзников (по НАТО - ред.). И в будущем мне понадобится еще больше. И если я не смогу получить Patriot, это могут быть С-400 или другие (системы)," -заявил Чавушоглу на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

"Президент (США Дональд) Трамп прекрасно это понимает, в отличие от Пентагона и своей администрации. Но мы согласны в том, чтобы продолжать работать по этому вопросу", - добавил министр.

Глава турецкого МИД отметил, что Анкара - союзник НАТО, но и сосед России. "Мы закупаем у них газ, и наш объем торговли растет. Мы не согласны с Россией по поводу Крыма, целостности Грузии и даже по некоторым вопросам в Сирии. Я должен сотрудничать с Россией и это сотрудничество в Астане и Сочи растет. И Женевский формат жив сейчас благодаря итогам переговоров в Сочи и Астане", - сказал Чавушоглу.