В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Турция нуждается в большем количестве систем противоракетной обороны и будет рассматривать их закупку не у союзников из НАТО, поскольку не может получить их у альянса, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Только по техническим причинам я вынужден закупать системы ПВО у кого-то еще, раз я не могу получить их у своих союзников (по НАТО - ред.). И в будущем мне понадобится еще больше. И если я не смогу получить Patriot, это могут быть С-400 или другие (системы)," -заявил Чавушоглу на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
"Президент (США Дональд) Трамп прекрасно это понимает, в отличие от Пентагона и своей администрации. Но мы согласны в том, чтобы продолжать работать по этому вопросу", - добавил министр.
Глава турецкого МИД отметил, что Анкара - союзник НАТО, но и сосед России. "Мы закупаем у них газ, и наш объем торговли растет. Мы не согласны с Россией по поводу Крыма, целостности Грузии и даже по некоторым вопросам в Сирии. Я должен сотрудничать с Россией и это сотрудничество в Астане и Сочи растет. И Женевский формат жив сейчас благодаря итогам переговоров в Сочи и Астане", - сказал Чавушоглу.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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