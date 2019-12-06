В Крыму заявили, что Украина де-факто признала полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Власти Украины де-факто давно признали российский статус Крыма, однако не делают этого официально, так как используют крымскую тему в спекулятивных международных интересах, заявил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов, комментируя высказывания украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в пятницу на своем официальном сайте поздравительный видеоролик по случаю Дня вооруженных сил Украины, в котором пообещал обязательно вернуть "наших людей и наши территории". По его словам, "Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина".
"Власти Украины де-факто давно смирились, что Крым российский и это точка, но для них, к большому сожалению, до сих пор крымский вопрос остается инструментом получения определенных грантов от западных стран, а также внимания и опеки со стороны США", - сказал Зырянов.
Министр подчеркнул, что украинский народ придерживается иной позиции по Крыму, чем их власти, подтверждением тому является постоянный рост туристического потока с Украины.