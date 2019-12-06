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Эксперт оценил политику Зеленского в преддверии "нормандского саммита"
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РИА Новости

Эксперт оценил политику Зеленского в преддверии "нормандского саммита"

16:04 06.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи в "нормандском формате" в Париже оказался очень растерян и потерял контроль - реальная политика оказалась далека от сериала, прорывов от саммита ждать не стоит, считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.
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"Реальная политика – это не сериал про политику. Я думаю, что это стало откровением для Зеленского... Он растерялся, ничего не контролирует, все ему что-то указывают, и даже депутаты которые представляют его партию, выступают против. Я думаю, что никаких прорывных результатов там (на саммите в "нормандском формате" - ред.) не может быть", - сказал РИА Новости Мартынов.
По словам политолога, было очень много надежд в преддверии встречи в Париже. "Зеленский был инициатором предстоящей встречи. Казалось, что эта встреча нужна ему, а не лидерам крупнейших государств, которые вовлечены в этот нормандский формат. Но то, что сегодня демонстрирует украинский истеблишмент и Зеленский тоже – не внушает никакого оптимизма", - заключил эксперт.
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Политолог считает, что Зеленский "не может справиться ни с собственными либералами, ни с собственными министрами, ни с собственными депутатами". "О чем тогда разговаривать в столь представительном кругу? О том, чтобы взять Украину под внешнее управление? Разделить ее на подмандатные территории? Людей очень жалко, мы, конечно, хотим как-то им помочь, но за них мы многое сделать не можем", - пояснил эксперт.
При этом собеседник агентства выразил сомнение, что встреча все-таки состоится. "В последние дни проходит очень много провокаций и со стороны украинских деятелей, и со стороны США, которые тратегируют сам смысл этой встречи - какие-то инициативы, какие-то дополнительные разрешающие механизмы... масса провокаций идет в последние дни. Хотя мы стараемся не обращать внимание, но ведь есть предел. Ощущение, что просто хотят сорвать встречу", - сказал Мартынов, напомнив также, что в Париже проходит массовая забастовка по поводу пенсионной реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский
11:15Сказано в эфире
Политолог оценил идею Зеленского о "муниципальной страже" в ДонбассеУкраинский лидер Владимир Зеленский обещает приехать на встречу в "нормандском формате" с новым предложением, сообщают СМИ. Речь идет о создании "муниципальной стражи" в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов рассказал, есть ли в этой идее смысл.
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