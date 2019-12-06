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В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
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РИА Новости

В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым

16:05 06.12.2019 (обновлено: 16:37 06.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТарханкутский маяк в поселке Оленевка
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма и связали его с желанием угодить националистам и США.
Глава государства опубликовал на своем сайте видеоролик по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в котором пообещал вернуть "наших людей и наши территории". По его словам, "Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина".
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Как заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, от подобных высказываний уже наступает "определенная усталость".
"Усталость не в той части, что они каким-то образом нас касаются или донимают, а в части ожидания, когда у украинской власти восторжествует здравый смысл и внимание будет переключено на ключевые проблемы страны. Подобные заявления не удивляют, а только немного разочаровывают", — сказал политик РИА Новости.
По его словам, своей риторикой Зеленский хочет угодить националистам.
"Ему нужно их задабривать, чтобы не вызвать огонь на себя. Поэтому продолжается игра и спекуляции", — полагает вице-спикер.
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В свою очередь, министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов считает, что украинские власти уже признали статус Крыма.
"Власти Украины де-факто давно смирились, что Крым российский и это точка, но для них, к большому сожалению, до сих пор крымский вопрос остается инструментом получения определенных грантов от западных стран, а также внимания и опеки со стороны США", — сказал он РИА Новости.
Министр подчеркнул, что позиция народа Украины по Крыму отличается от мнения властей, это доказывает постоянный рост туристического потока.
По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, Украина сама отказалась от крымчан.
"Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной", — заявила она РИА Новости.
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По словам Поклонской, все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал, так как претензии к законности его проведения "формальны и смехотворны".
В свою очередь, сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала Зеленского действовать, исходя из реалий сегодняшнего дня, "которые заключаются в том, что уже более пяти лет Крым и Севастополь — это часть Российской Федерации".
Член Совфеда подчеркнула, что жители Крыма "всегда принадлежали к русскому миру".
"Меня удивляет то, что украинские власти, говоря о демократических ценностях, совершенно не хотят учесть реальный демократический выбор крымчан, который был сделан на референдуме. Если эти реалии новоявленные украинские политики не будут учитывать в выстраивании отношений с Россией, тогда и невозможно будет прийти ни к каким договоренностям", — заключила Алтабаева.
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Владимир ЗеленскийКрымЛуганскУкраинаВ мире
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