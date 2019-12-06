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SSJ100 вынужденно сел во "Внуково" после вылета в Надым
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РИА Новости

SSJ100 вынужденно сел во "Внуково" после вылета в Надым

16:01 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После взлета в Надым воздушное судно вернулось на аэродром вылета после срабатывания датчика неисправности двигателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту Sukhoi Superjet 100 находились 43 человека. Обстоятельства ЧП выясняются.
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ВнуковоSukhoi SuperjetНадымМоскваПроисшествия
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