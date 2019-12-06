SSJ100 вынужденно сел во "Внуково" после вылета в Надым

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После взлета в Надым воздушное судно вернулось на аэродром вылета после срабатывания датчика неисправности двигателя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту Sukhoi Superjet 100 находились 43 человека. Обстоятельства ЧП выясняются.