РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T16:15+0300
https://ria.ru/20191206/1562064878.html
СМИ: в Словакии один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке
https://cdn23.img.ria.ru/images/155865/83/1558658356_0:88:1920:1168_1036x0_80_0_0_ca5ebedcee69d17db8f8b50f3b31b19e.jpg
РИА Новости

СМИ: в Словакии один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

15:54 06.12.2019 (обновлено: 16:15 06.12.2019)
63
© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в городе Прешов на востоке Словакии, один человек погиб, сообщает местная радиостанция RSI.
Как видно на фотографиях, опубликованных в местных СМИ, при взрыве газа в доме произошел пожар. Огнем охвачены несколько верхних этажей.
На место происшествия прибыли бригады экстренных служб. По данным радиостанции, в здании еще могут находиться несколько человек. В связи со случившимся мэр города Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение.
000101
Обсудить 0
СловакияВ мире
Рекомендуем
Самолет Sukhoi Superjet 100
SSJ100 вынужденно сел во "Внуково" после вылета в Надым
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Россия обеспечивает более трети потребности Германии в энергоносителях
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт оценил политику Зеленского в преддверии "нормандского саммита"
Испытательный запуск израильской ракеты
Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку
Гульнара Каримова
Следствие по новому делу Гульнары Каримовой закончилось
Украинские военные
В ДНР опасаются диверсии националистов перед "нормандским саммитом"
Стела на въезде в Донецк
В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Крымский мост
На поезда по Крымскому мосту продали почти 42 тысячи билетов
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя проводят исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
Ученый из КНР мог вызвать случайные мутации, редактируя ДНК младенцев
Александр Жуков
В Госдуме ожидают внесения новой редакции КоАП в весеннюю сессию
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте назвал имена потенциальных преемников
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
16:44В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего в Екатеринбурге здания
16:42Лавров встретился с главой МИД Израиля
16:40В Турции объяснили покупку российских С-400
16:38Аппарат омбудсмена ДНР сообщил о пяти погибших из-за боевых действий
16:34Ректор ВШЭ поддержал предложение о возможной отмене аккредитации вузов
16:34Владимирская чиновница, советовавшая медикам мыть полы, уволилась
Лента новостейМолния