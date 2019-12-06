СМИ: в Словакии один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

Как видно на фотографиях, опубликованных в местных СМИ, при взрыве газа в доме произошел пожар. Огнем охвачены несколько верхних этажей.

На место происшествия прибыли бригады экстренных служб. По данным радиостанции, в здании еще могут находиться несколько человек. В связи со случившимся мэр города Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение.