СМИ: в Словакии один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в городе Прешов на востоке Словакии, один человек погиб, сообщает местная радиостанция RSI.
Как видно на фотографиях, опубликованных в местных СМИ, при взрыве газа в доме произошел пожар. Огнем охвачены несколько верхних этажей.
На место происшествия прибыли бригады экстренных служб. По данным радиостанции, в здании еще могут находиться несколько человек. В связи со случившимся мэр города Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение.
🇸🇰Tremenda explosión de gas con incendio asociado en un edificio de Presov hace 40 minutos.— Joaquin Diaz (@joaki88) December 6, 2019
No hay información al respecto por ahora pero al ser a la hora de la comida se esperan múltiples víctimas pic.twitter.com/n56s4fQoZa