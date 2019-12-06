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Волгоградская область
2019-12-06T15:49+0300
https://ria.ru/20191206/1562064651.html
Более 1,4 тысячи волгоградских семей получают господдержку на ипотеку
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РИА Новости

Более 1,4 тысячи волгоградских семей получают господдержку на ипотеку

15:49 06.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи семей в Волгоградской области получают компенсацию за оплату процентов по ипотеке, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Компенсацию части расходов по оплате процентной ставки за ипотечный займ в 2019 году получают 1407 семей, купивших жилье на этапе строительства домов. Еще около ста соглашений будут заключены до конца года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в результате господдержки семья может сократить расходы до 600 тысяч рублей за срок участия в программе, который составляет от 2 до 5 лет.
По информации администрации, программа помощи в приобретении жилья действует семь лет, за это время поддержку получили более 3861 человек на сумму 580 миллионов рублей.
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Отмечается, что в 2019 году список тех, кто может рассчитывать на господдержку, существенно расширился. По данным ведомства, решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в него помимо молодых семей теперь входят многодетные родители, работники бюджетных организаций, получатели материнского капитала, а также переселенцы из аварийных домов. По инициативе главы региона получить возмещение затрат на оплату процентов по кредиту могут те, кто покупает квартиры в долгостроях, переданных на достройку добросовестным застройщикам.
По информации администрации, ежемесячная выплата, которая предоставляется на срок от 2 до 5 лет, для молодых и многодетных семей равна размеру ключевой ставки ЦБ РФ — 6,5%, для остальных категорий граждан — 5,5%, но не более 15 тысяч рублей в месяц. При этом молодые семьи могут получить льготный кредит на первоначальный взнос.
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