Более 1,4 тысячи волгоградских семей получают господдержку на ипотеку

ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи семей в Свыше 1,4 тысячи семей в Волгоградской области получают компенсацию за оплату процентов по ипотеке, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Компенсацию части расходов по оплате процентной ставки за ипотечный займ в 2019 году получают 1407 семей, купивших жилье на этапе строительства домов. Еще около ста соглашений будут заключены до конца года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в результате господдержки семья может сократить расходы до 600 тысяч рублей за срок участия в программе, который составляет от 2 до 5 лет.

По информации администрации, программа помощи в приобретении жилья действует семь лет, за это время поддержку получили более 3861 человек на сумму 580 миллионов рублей.

Отмечается, что в 2019 году список тех, кто может рассчитывать на господдержку, существенно расширился. По данным ведомства, решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в него помимо молодых семей теперь входят многодетные родители, работники бюджетных организаций, получатели материнского капитала, а также переселенцы из аварийных домов. По инициативе главы региона получить возмещение затрат на оплату процентов по кредиту могут те, кто покупает квартиры в долгостроях, переданных на достройку добросовестным застройщикам.