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Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
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РИА Новости

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

15:47 06.12.2019 (обновлено: 15:49 06.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ТиминАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
Арктика. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею в виду, в первую очередь, Швецию, Финляндию... Так, за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от наших северных границ были проведены десятки учений различного масштаба с участием всей видовой составляющей, начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций", - сказал он в ходе сессии "Построение комплексной системы безопасности в Арктике" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
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По его словам, в учениях приняли участие подразделения США, Великобритании, Германии, Норвегии, Польши, Швеции, Финляндии. Он отметил, что количество мероприятий боевой подготовки, проведенных иностранными государствами в арктическом регионе, за последние пять лет увеличилось в два раза. "В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала", - отметил Моисеев.
К ресурсам и транспортным коммуникациям Арктики в последнее время "все активнее пытаются получить доступ страны, не имеющие непосредственно выхода к приполюсным областям", продолжил вице-адмирал.
"В то же время страны Запада, продолжая оказывать санкционное давление на РФ, реализуя свои геополитические интересы, предпринимают попытки политизировать многостороннее сотрудничество в Арктике. При этом арктическая политика иностранных государств реализуется без учета национальных интересов РФ или в ущерб им, а применение военной силы рассматривается как один из способов достижения цели", - заключил командующий Северным флотом.
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Северный флот ВМФ РоссииАрктикаНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
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