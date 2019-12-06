Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления

Он отметил, что Россия, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда стабильно относится к экономическим партнерам. "Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", - заключил российский лидер.