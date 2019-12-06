Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил немецких бизнесменов, что РФ и далее не будет использовать рычаги для давления на партнеров, несмотря на политическую ситуацию.
"Хотел бы отметить, что наша совместная работа позитивно отражается и на социальной сфере: это сохранение и увеличение количества рабочих мест, это развитие производства, это стабильность на различного рода рынках в Европе и мире в целом", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.
Он отметил, что Россия, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда стабильно относится к экономическим партнерам. "Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", - заключил российский лидер.