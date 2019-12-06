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Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления
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РИА Новости

Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления

15:46 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил немецких бизнесменов, что РФ и далее не будет использовать рычаги для давления на партнеров, несмотря на политическую ситуацию.
"Хотел бы отметить, что наша совместная работа позитивно отражается и на социальной сфере: это сохранение и увеличение количества рабочих мест, это развитие производства, это стабильность на различного рода рынках в Европе и мире в целом", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.
Он отметил, что Россия, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда стабильно относится к экономическим партнерам. "Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", - заключил российский лидер.
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