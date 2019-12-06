В Калининграде прокуратура начала расследование причин гибели лебедей

КАЛИНИНГРАД, 6 дек - РИА Новости. Природоохранная прокуратура вслед за полицией начала проверку сообщений о гибели лебедей на водоемах Природоохранная прокуратура вслед за полицией начала проверку сообщений о гибели лебедей на водоемах Калининграда , сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось о гибели как минимум пяти птиц на озерах Калининграда, еще несколько лебедей находятся в ветклиниках. По мнению врачей, у птиц признаки отравления, однако точную причину гибели лебедей можно будет определить с помощью экспертизы. Полиция начала поверку сообщений СМИ о гибели птиц.

"Природоохранный прокурор начал проверку сообщений о гибели лебедей на озерах Калининграда", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как рассказала РИА Новости руководитель реабилитационного центра для птиц Юлия Садовская, специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных Калининградской области, куда были отправлены биоматериалы птиц, склоняются к тому, что причиной гибели лебедей стал естественный отбор.

"Мы не имеем права придерживаться одной версии, потому что продолжают поступать сообщения о том, что на озерах находят погибших птиц, мы ждем результатов анализа крови на отравляющее вещество. Они будут готовы где-то через неделю", - рассказала Садовская.