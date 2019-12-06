Путин рассказал о достижениях российской экономики

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек — РИА Новости. Российские власти обеспечили макроэкономическую стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
"В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться. Рост промышленного производства составил 3%", — пояснил президент.
На низком уровне находятся безработица (4,6%) и инфляция (3,6%), продолжил глава государства.
Он также отметил, что многое делается для снятия административных барьеров и обеспечения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес.