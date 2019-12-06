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Путин рассказал о достижениях российской экономики
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РИА Новости

Путин рассказал о достижениях российской экономики

15:45 06.12.2019 (обновлено: 16:17 06.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПосетители у стенда "Россия в XXI веке"
Посетители у стенда Россия в XXI веке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек — РИА Новости. Российские власти обеспечили макроэкономическую стабильность, заявил Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
"В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться. Рост промышленного производства составил 3%", — пояснил президент.
На низком уровне находятся безработица (4,6%) и инфляция (3,6%), продолжил глава государства.
Он также отметил, что многое делается для снятия административных барьеров и обеспечения оптимальной налоговой нагрузки на бизнес.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Вчера, 12:06
Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году
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Владимир ПутинГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
блаблабла....
6 декабря, 16:07
Арсений Понфиленко
19000011
У этого одни достижения. Про рост реальных доходов за последние годы упомянуть забыл. Вот это самое главное "достижение".
6 декабря, 16:15
Агент Госдепа
900003
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