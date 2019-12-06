Украина показала панораму "лунной базы"

В сообщении отмечается, что специалисты КБ сформировали внешний вид базы, определили ее конфигурацию и инфраструктуру на различных этапах функционирования.
"Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное", — заявили в КБ.
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Круговая панорама базы подписана слоганом "Let's make the Moon closer together" ("Давайте вместе сделаем Луну ближе"). Это явно отсылает к предвыборному слогану президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").
КБ "Южное" представило видение освоения и исследования Луны в рамках Третьего международного симпозиума/семинара ассоциации "Лунной деревни", который проходит в Токио. В нем также принимают участие представители космических агентств Японии, США, Индии, Китая и частных космических компаний.
Создание ассоциации "Лунной деревни" провозгласили в октябре 2017 года на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия). Сейчас она насчитывает около 150 членов из более 34 стран. КБ "Южное" присоединилось к ассоциации в качестве институционального члена в прошлом году.
В советское время КБ "Южное" разрабатывало космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". Сейчас предприятие производит части первой ступени для американских ракет "Антарес".