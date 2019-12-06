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РИА Наука
2019-12-06T16:17+0300
https://ria.ru/20191206/1562063951.html
Украина показала панораму "лунной базы"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156206/36/1562063605_0:2:975:550_1036x0_80_0_0_d4e60bb9a076a3d18b9223bac1386515.jpg
РИА Новости

Украина показала панораму "лунной базы"

15:38 06.12.2019 (обновлено: 16:17 06.12.2019)
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© КБ "Южное"Фрагмент панорамы лунной промышленно-исследовательской базы
Фрагмент панорамы лунной промышленно-исследовательской базы
© КБ "Южное"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представило на своем сайте панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре.
В сообщении отмечается, что специалисты КБ сформировали внешний вид базы, определили ее конфигурацию и инфраструктуру на различных этапах функционирования.
"Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное", — заявили в КБ.
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Круговая панорама базы подписана слоганом "Let's make the Moon closer together" ("Давайте вместе сделаем Луну ближе"). Это явно отсылает к предвыборному слогану президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").
КБ "Южное" представило видение освоения и исследования Луны в рамках Третьего международного симпозиума/семинара ассоциации "Лунной деревни", который проходит в Токио. В нем также принимают участие представители космических агентств Японии, США, Индии, Китая и частных космических компаний.
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Создание ассоциации "Лунной деревни" провозгласили в октябре 2017 года на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия). Сейчас она насчитывает около 150 членов из более 34 стран. КБ "Южное" присоединилось к ассоциации в качестве институционального члена в прошлом году.
В советское время КБ "Южное" разрабатывало космические ракеты "Космос" и "Зенит", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". Сейчас предприятие производит части первой ступени для американских ракет "Антарес".
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РИА НаукаЛунаТокиоУкраина
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