Украина показала панораму "лунной базы"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ведущее предприятие космической отрасли Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представило на своем сайте панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре.

В сообщении отмечается, что специалисты КБ сформировали внешний вид базы, определили ее конфигурацию и инфраструктуру на различных этапах функционирования.

"Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и тому подобное", — заявили в КБ.

Круговая панорама базы подписана слоганом "Let's make the Moon closer together" ("Давайте вместе сделаем Луну ближе"). Это явно отсылает к предвыборному слогану президента США Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").

КБ "Южное" представило видение освоения и исследования Луны в рамках Третьего международного симпозиума/семинара ассоциации "Лунной деревни", который проходит в Токио. В нем также принимают участие представители космических агентств Японии, США, Индии, Китая и частных космических компаний.

Создание ассоциации "Лунной деревни" провозгласили в октябре 2017 года на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия). Сейчас она насчитывает около 150 членов из более 34 стран. КБ "Южное" присоединилось к ассоциации в качестве институционального члена в прошлом году.