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2019-12-06T15:38+0300
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ЕК объяснила, почему не осудила полицейское насилие на акциях в Париже
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РИА Новости

ЕК объяснила, почему не осудила полицейское насилие на акциях в Париже

15:38 06.12.2019
557
© REUTERS / Gonzalo FuentesВо время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. ЕС не распространял отдельное заявление с призывом к сдержанности из-за столкновений демонстрантов с полицией во Франции, потому что считает, что в странах-участницах ЕС есть необходимые правовые процедуры для реагирования на случаи насилия, заявил журналистам представитель ЕК.
В пятницу журналисты на брифинге в ЕК попросили объяснить, почему, в отличие от событий в Боливии или Чили, ЕС не распространил заявление по беспорядкам во Франции, хотя были случаи травмирования журналистов из-за применения полицией спецсредств.
"ЕК уважает как право граждан на демонстрации, так и право и обязанность прессы сообщать о демонстрациях. В то же время полиция должна обеспечивать меры, чтобы демонстрации проходили мирным способом. Кроме этого, у нас нет другого комментария по ситуациям с демонстрациями во Франции", - сказал представитель ЕК Эрик Мамер.
Отвечая на уточняющий вопрос, по каким критериям ЕК отбирает страны, на демонстрации в которых необходимо реагировать, представитель пресс-службы сказал, что у него нет комментария по этому вопросу.
Всеобщая забастовка в Париже
© Фото : Sputnik France

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© Фото : Sputnik France

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
"Когда происходят демонстрации, мы призываем все стороны к сдержанности. Мы считаем важным, чтобы демонстранты выражали свое мнение мирно. Силы правопорядка порой могут сталкиваться со сложными ситуациями. В ситуации, касающейся стран-участниц ЕС, у них есть все необходимые процедуры, чтобы разбираться с такими вопросами", - объяснил он.
По его словам, во Франции "есть правовая система и процедуры, чтобы работать со всеми возможными жалобами на жестокость полиции, и мы полностью уверены в том, что французские власти способны разобраться с такими жалобами".
Ранее ЕК уже отказывалась оценивать соразмерности силовых действий сотрудников правоохранительных органов в отношении участников движения "желтых жилетов" во Франции, мотивируя это тем, что "не комментируют операции правоохранительных органов, которые входят в компетенцию стран-членов ЕС".
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
Вчера, 23:30
В Париже во время протестов задержали 90 человек
0351087
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