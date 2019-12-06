ЕК объяснила, почему не осудила полицейское насилие на акциях в Париже

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. ЕС не распространял отдельное заявление с призывом к сдержанности из-за столкновений демонстрантов с полицией во Франции , потому что считает, что в странах-участницах ЕС есть необходимые правовые процедуры для реагирования на случаи насилия, заявил журналистам представитель ЕК

В пятницу журналисты на брифинге в ЕК попросили объяснить, почему, в отличие от событий в Боливии или Чили, ЕС не распространил заявление по беспорядкам во Франции, хотя были случаи травмирования журналистов из-за применения полицией спецсредств.

"ЕК уважает как право граждан на демонстрации, так и право и обязанность прессы сообщать о демонстрациях. В то же время полиция должна обеспечивать меры, чтобы демонстрации проходили мирным способом. Кроме этого, у нас нет другого комментария по ситуациям с демонстрациями во Франции", - сказал представитель ЕК Эрик Мамер.

Отвечая на уточняющий вопрос, по каким критериям ЕК отбирает страны, на демонстрации в которых необходимо реагировать, представитель пресс-службы сказал, что у него нет комментария по этому вопросу.

"Когда происходят демонстрации, мы призываем все стороны к сдержанности. Мы считаем важным, чтобы демонстранты выражали свое мнение мирно. Силы правопорядка порой могут сталкиваться со сложными ситуациями. В ситуации, касающейся стран-участниц ЕС, у них есть все необходимые процедуры, чтобы разбираться с такими вопросами", - объяснил он.

По его словам, во Франции "есть правовая система и процедуры, чтобы работать со всеми возможными жалобами на жестокость полиции, и мы полностью уверены в том, что французские власти способны разобраться с такими жалобами".