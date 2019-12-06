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В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о "минировании"
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РИА Новости

В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о "минировании"

15:32 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что анонимный звонок поступил в УВД по ЦАО Москвы. "Суд был эвакуирован, посетители и сотрудники покинули здание", - сказали в пресс-службе.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее в пятницу пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации по аналогичной причине семи столичных районных судов.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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