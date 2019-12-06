В Москве эвакуировали Верховный суд после сообщения о "минировании"

Там отметили, что анонимный звонок поступил в УВД по ЦАО Москвы. "Суд был эвакуирован, посетители и сотрудники покинули здание", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга длился уже вторую неделю. Первые письма с угрозами и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли 28 ноября. Каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.