В Казани нашли тело сотрудника казначейства, сообщил источник

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Тело сотрудника управления Федерального казначейства по Тело сотрудника управления Федерального казначейства по Татарстану Марата Сафиуллина найдено в парке Горького в Казани , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Тело Сафиуллина было найдено вчера вечером в овраге в парке Горького с раной головы. Обстоятельства смерти в настоящее время выясняются", - сказал собеседник агентства.

По его информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При этом следователи рассматривают все версии произошедшего, включая убийство с целью ограбления, несчастный случай и суицид.