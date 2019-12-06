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В Казани нашли тело сотрудника казначейства, сообщил источник
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РИА Новости

В Казани нашли тело сотрудника казначейства, сообщил источник

15:31 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Тело сотрудника управления Федерального казначейства по Татарстану Марата Сафиуллина найдено в парке Горького в Казани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Тело Сафиуллина было найдено вчера вечером в овраге в парке Горького с раной головы. Обстоятельства смерти в настоящее время выясняются", - сказал собеседник агентства.
По его информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При этом следователи рассматривают все версии произошедшего, включая убийство с целью ограбления, несчастный случай и суицид.
Представители следственного управления СК РФ по Татарстану и регионального управления Федерального казначейства от комментариев пока воздерживаются.
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияКазаньПроисшествия
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