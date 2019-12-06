Зеленский пообещал "делами" приближать ВС Украины к стандартам НАТО

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.