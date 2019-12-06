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Зеленский пообещал "делами" приближать ВС Украины к стандартам НАТО
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РИА Новости

Зеленский пообещал "делами" приближать ВС Украины к стандартам НАТО

15:30 06.12.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "делами" приближать Вооруженные силы к стандартам НАТО.

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.

Глава государства отметил, что украинские военные должны ощутить, "насколько они важны государству и каждому украинцу". "У нас очень много работы, немало трудностей, но мы обязательно все преодолеем", - подчеркнул украинский президент.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Йоханнес ХанДонбассВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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