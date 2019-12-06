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Туризм
2019-12-06T17:57+0300
https://ria.ru/20191206/1562063100.html
На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
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РИА Новости

На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон

16:55 06.12.2019 (обновлено: 17:57 06.12.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на курорте "Эльбрус"
Отдыхающие на курорте Эльбрус
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Официальное открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 14 декабря, сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков.
Ранее планировалось, что все горнолыжные трассы на Эльбрусе откроются 5 декабря, а торжественный запуск нового сезона состоится позже. Однако в четверг открыли только самую верхнюю трассу, остальные две начнут функционировать после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.
Шогенцуков отметил, что к новому сезону в Приэльбрусье планируется организовать семь перехватывающих парковок общей вместимостью более 2,1 тысячи мест. "При этом платными будут только две из них, по 150 рублей в день, остальные бесплатные", — добавил глава минкурортов.
По его мнению, туристический поток на новогодние праздники в Приэльбрусье может вырасти по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. "На Новый год, думаю, дадим рост пять-шесть процентов, не больше, так как в прошлом году был очень серьезный рост. По нашим сведениям, почти все популярные и зарекомендовавшие себя гостиницы на новогодние праздники будут заполнены на 100 процентов", — подчеркнул Шогенцуков.
Он также заявил, что за девять месяцев текущего года турпоток в Приэльбрусье вырос на 20,1 процент.
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