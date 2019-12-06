На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Официальное открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 14 декабря, сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков.

Ранее планировалось, что все горнолыжные трассы на Эльбрусе откроются 5 декабря, а торжественный запуск нового сезона состоится позже. Однако в четверг открыли только самую верхнюю трассу, остальные две начнут функционировать после того, как в горах выпадет достаточное количество снега.

Шогенцуков отметил, что к новому сезону в Приэльбрусье планируется организовать семь перехватывающих парковок общей вместимостью более 2,1 тысячи мест. "При этом платными будут только две из них, по 150 рублей в день, остальные бесплатные", — добавил глава минкурортов.

По его мнению, туристический поток на новогодние праздники в Приэльбрусье может вырасти по сравнению с прошлыми новогодними каникулами. "На Новый год, думаю, дадим рост пять-шесть процентов, не больше, так как в прошлом году был очень серьезный рост. По нашим сведениям, почти все популярные и зарекомендовавшие себя гостиницы на новогодние праздники будут заполнены на 100 процентов", — подчеркнул Шогенцуков.