В ДНР опасаются диверсии националистов перед "нормандским саммитом"

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

"По имеющейся у нас информации, в преддверии встречи глав государств "нормандского формата" в Париже 9 декабря украинские националистические формирования планируют осуществить диверсию в районе разведения сил и средств на участке №3 Богдановка-Петровское", - заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, националисты могут обстрелять из минометов подконтрольный Киеву населенный пункт Богдановка для последующего обвинения Народной милиции "в агрессии против мирных жителей Донбасса". "По замыслу организаторов, устроенный радикалами теракт должен вызвать волну протестов среди общественности во всех регионах Украины и спровоцировать население выйти на акцию "Нет капитуляции!" с требованиями прекращения выполнения минских договоренностей", - заявил Басурин.

Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ.