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В ДНР опасаются диверсии националистов перед "нормандским саммитом"
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РИА Новости

В ДНР опасаются диверсии националистов перед "нормандским саммитом"

15:25 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается диверсии со стороны украинских националистов на участке отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе в преддверии встречи "нормандской четверки".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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"По имеющейся у нас информации, в преддверии встречи глав государств "нормандского формата" в Париже 9 декабря украинские националистические формирования планируют осуществить диверсию в районе разведения сил и средств на участке №3 Богдановка-Петровское", - заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, националисты могут обстрелять из минометов подконтрольный Киеву населенный пункт Богдановка для последующего обвинения Народной милиции "в агрессии против мирных жителей Донбасса". "По замыслу организаторов, устроенный радикалами теракт должен вызвать волну протестов среди общественности во всех регионах Украины и спровоцировать население выйти на акцию "Нет капитуляции!" с требованиями прекращения выполнения минских договоренностей", - заявил Басурин.
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Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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