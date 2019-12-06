Путин оценил положение иностранных бизнесменов на российском рынке

"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные и в том числе немецкие бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. Принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.