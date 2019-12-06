Путин оценил положение иностранных бизнесменов на российском рынке

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены чувствовали себя на рынке комфортно, пока не все получается, но эта работа будет продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные и в том числе немецкие бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. Принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
Он отметил, что пока получается не все, но эта работа будет продолжаться.
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