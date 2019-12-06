СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят из служебной машины предполагаемого лидера ОПГ Хасана Полонкоева и ведут на допрос в здание Следственного комитета.
В спецоперации, во время которой задержали Полонкоева и пять членов банды, принимали участие ФСБ, Росгвардия и МВД.
Майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. В январе на Эльджаркиева уже совершалось покушение.
Позднее Басманный суд в Москве заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева.