В Чувашии прокуроры проверят больницу, где детей размещают в коридорах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Прокуратура Чувашской республики проводит проверку в детской больнице в Прокуратура Чувашской республики проводит проверку в детской больнице в Чебоксарах , где пациентов размещают в коридорах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пятый канал" в пятницу показал сюжет о детской больнице в Чебоксарах, где больных детей размещают прямо в коридоре. Снятое в больнице видео опубликовала в социальных сетях мама одного из малышей. По ее словам, руководство больницы объясняет ситуацию нехваткой мест в палатах, а также ремонтом, который начался в отделении.

"Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары организованы проверочные мероприятия по видеосюжету о ненадлежащих условиях содержания в детской больнице №2, где происходит размещение поступивших детей в коридоре стационара. По результатам проведенной проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь минздрав республики сообщает, что инфекционный стационар городской детской больницы №2 рассчитан на 146 коек круглосуточного пребывания. "В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что, конечно же, повлияло на увеличение потока пациентов, обращающихся в детский инфекционный стационар", - отмечается в сообщении.

В минздраве добавили, что "для создания комфортных условий пребывания маленьких пациентов" в стационаре начался ремонт одного из отделений респираторных инфекций, завершить который планируется в январе 2020 года. "Приносим свои извинения за временные неудобства и просим проявить понимание", - говорится в сообщении регионального министерства.