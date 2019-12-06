Трамп не хочет продлевать договор СНВ-3, считает американский эксперт

Отвечая на просьбу оценить перспективы продления стратегического договора, эксперт выразил скептицизм.

"Складывается впечатление, что Трамп уже определился. Трамп сказал "нет". Он уже вышел из иранской сделки, из договора по РСМД, из Парижского климатического соглашения, он не хочет никаких международных соглашений, которые как-то ограничивали бы действия Америки. Я не оптимистичен", - сказал историк РИА Новости.

Ранее, оценивая общее состояние отношений между США и РФ, он сказал, что видит в нем опасность, в частности, из-за противостояния между НАТО и РФ на Востоке Европы. По его мнению, страны переживают "один из самых напряженных периодов в отношениях между странами со времени Карибского ракетного кризиса".

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия готова "незамедлительно" до конца года принять решение о продлении договора СНВ-3 без предварительных условий. При этом, по его словам, никакой реакции от американцев на предложение РФ до сих пор нет. СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года.