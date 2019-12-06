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Трамп не хочет продлевать договор СНВ-3, считает американский эксперт
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РИА Новости

Трамп не хочет продлевать договор СНВ-3, считает американский эксперт

15:12 06.12.2019 (обновлено: 16:51 06.12.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, склоняется к решению не продлевать договор СНВ-3, об этом говорят все его предыдущие действия, считает профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.
Отвечая на просьбу оценить перспективы продления стратегического договора, эксперт выразил скептицизм.
"Складывается впечатление, что Трамп уже определился. Трамп сказал "нет". Он уже вышел из иранской сделки, из договора по РСМД, из Парижского климатического соглашения, он не хочет никаких международных соглашений, которые как-то ограничивали бы действия Америки. Я не оптимистичен", - сказал историк РИА Новости.
Ранее, оценивая общее состояние отношений между США и РФ, он сказал, что видит в нем опасность, в частности, из-за противостояния между НАТО и РФ на Востоке Европы. По его мнению, страны переживают "один из самых напряженных периодов в отношениях между странами со времени Карибского ракетного кризиса".
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Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия готова "незамедлительно" до конца года принять решение о продлении договора СНВ-3 без предварительных условий. При этом, по его словам, никакой реакции от американцев на предложение РФ до сих пор нет. СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что Вашингтон не исключает продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но хочет расширить его, подключив Китай и включив более широкий спектр вооружений.
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